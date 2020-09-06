На трассе М-10 «Россия» произошло ДТП с участием 7 машин

Массовое дорожно-транспортное происшествие случилось под Петербургом на трассе М-10 «Россия» поздно вечером в воскресенье, 6 сентября.

Об аварии сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Семь машин столкнулись перед деревней Ям-Ижора по направлению в Северную столицу. На место оперативно прибыли экстренные службы. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в причинах случившегося.

Подробная информация о ДТП на настоящий момент отсутствует. Непонятно и то, есть ли пострадавшие. На опубликованном свидетелем видео заметно, что несколько автомобилей получили серьезные повреждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на КАД едва проснувшиеся водители угодили в ДТП. Авария случилась практически на пустой дороге, поэтому движение затруднено не было. Машины серьезных повреждений не получили.