На Софийской ночью перевернулась и задымилась иномарка

Автомобиль перевернулся в результате дорожно-транспортного происшествия на Софийской улице.

Об аварии сообщил очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». На опубликованных кадрах видно как белая Audi лежит на крыше на проезжей части. При этом, из транспортного средства идет дым. Свидетели уточнили время и место случившегося — машина перевернулась на Софийской улице рядом с автозаправкой в ночь на понедельник, 7 сентября. Каких-либо служб на месте происшествия замечено не было.

Официальная информация о случившемся на данный момент отсутствует. Неизвестно и то, пострадал ли кто-то в ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на трассе М-10 «Россия» произошло ДТП с участием 7 машин. Массовая авария случилась недалеко от деревни Ям-Ижора. Информация о возможных пострадавших пока отсутствует.