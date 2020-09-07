Около 15 тысяч россиян получили отказ на кредитные каникулы от банков

Около 15 тысяч заемщиков в России в августе не смогли получить кредитные каникулы, получив отказ от банков.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на Банк России, заемщики не смогли в течение 120 дней подтвердить право на льготу. Всего к 26 августу российские банки получили более 370 тысяч заявлений на кредитные каникулы.

Отметим, что гражданину дают 90 дней на то, чтобы документами подтвердить снижение доходов на 30% по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года. Еще дополнительный месяц дается тем, кто не смог этого сделать по непредвиденным обстоятельством.

Закон о предоставлении кредитных каникул был подписан президентом Владимиром Путиным в начале апреля этого года.

Ранее gazeta.spb.ru писала о схемах мошенничества с использованием банкоматов. Речь идет от специальных накладок на устройство до подглядывания за клиентом.