Циклон оккупировал Петербург: 7 сентября ждут дожди и +19

Осень пока не захватила Петербург, но дожди в понедельник, 7 сентября, пройти все же могут.

Об этом сообщает ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.

По его словам, погоду в Петербурге в понедельник определит тыловая часть обширного циклона, который оккупировал северо-запад европейской части России.

В результате в городе ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможны дожди.

Воздух при этом прогреется до +19. В Ленинградской области может быть немного теплее – там ждут до +20 градусов.

При этом ветер разгонится до 9 м/с.

Отметим, что в российской столице синоптики уже отмечают приход бабьего лета. Так, первая неделя осени оказалась для москвичей сухой и по-летнему теплой. Понедельник, однако, станет заключительным днем теплой погоды. Пока столица остается в теплом секторе циклона.