В горах в Сочи пропали трое взрослых и восемь детей

В горах в Сочи пропали трое взрослых и восемь детей
Спасатели продолжают поиски. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В горах в Сочи пропала группа туристов. Троих взрослых и восемь детей ищут более 60 спасателей.

Сигнал об их пропаже поступил в 23.25 6 сентября. Туристы вышли из МО г-к. Сочи Адлерский район поселок Эсто-Садок в горнолесной массив, к озеру, расположенному в районе Роза Пик.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на ОДС ЦУКС ГУ МЧС по Краснодарскому краю, группа не выходит на связь с родственниками. К поискам подключили 64 человека и 12 единиц техники. В группе находились дети в возрасте от 9 до 16 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в городе-курорте Сочи отдыхающие нашли тело молодого человека. Он захлебнулся в водах Черного моря.

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