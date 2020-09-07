Утренние пробки в Петербурге достигли 5 баллов

Жители Северной столицы вынуждены стоять в утренних пробках. Утром понедельника заторы на дорогах достигли пяти баллов.

Сегодня, 7 сентября, центр города почти свободен, однако в некоторых районах города жителям все же приходится стоять в пробках. Наибольшее скопление машин наблюдается на Московском проспекте, перекрестоке с Загородным проспектом, на набережной Фонтанки до Введенского канала, Обводном канале. Согласно данным сервиса «Яндекс.карты», также «стоит» Народная улица, Дальневосточный проспект и Витебский проспект.

Также в час пик придется постоять жителям Колпинского района, которые едут в сторону центра через Металлострой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что циклон оккупировал Петербург, 7 сентября ждут дожди и +19.