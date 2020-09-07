Ford устроил полет у Ледового и «разбился в хлам»

ДТП у Ледового дворца. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

ДТП у Ледового дворца. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

В Невском районе Петербурга выясняют обстоятельства аварии у Ледового дворца. Там иномарка пролетела несколько метров.

О ДТП очевидцы сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам одного из водителей, который стал свидетелем аварии, водитель Ford не заметил островка безопасности и пролетел несколько метров, остановившись недалеко от заправки.

Отмечается, что автомобиль получил значительные повреждения. Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru писала о массовом ДТП на трассе «Россия».