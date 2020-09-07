Петербуржец грязно приставал к племяннице и стал фигурантом дела

В Колпино надругались над 12-летней. Фото: pixabay.com

В Колпино надругались над 12-летней. Фото: pixabay.com

В Колпинском районе Петербурга возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвинили в развратных действиях в отношении несовершеннолетней.

Как стало известно gazeta.spb.ru, об этом жительница Колпино сообщила полиции в воскресенье ночью, 6 сентября.

Она утверждала, что ее безработный брат совершил развратные действия в отношении ее 12-летней дочери.

Злоумышленника задержали. Пока правоохранители выясняют обстоятельства.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что обвиненного в надругательстве петербуржца проверят на детекторе лжи.