Петербуржец грязно приставал к племяннице и стал фигурантом дела

В Колпинском районе Петербурга возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвинили в развратных действиях в отношении несовершеннолетней.
Как стало известно gazeta.spb.ru, об этом жительница Колпино сообщила полиции в воскресенье ночью, 6 сентября.
Она утверждала, что ее безработный брат совершил развратные действия в отношении ее 12-летней дочери.
Злоумышленника задержали. Пока правоохранители выясняют обстоятельства.
Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что обвиненного в надругательстве петербуржца проверят на детекторе лжи.