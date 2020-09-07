Петербуржец грязно приставал к племяннице и стал фигурантом дела

Петербуржец грязно приставал к племяннице и стал фигурантом дела
В Колпино надругались над 12-летней.  Фото: pixabay.com 

В Колпинском районе Петербурга возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвинили в развратных действиях в отношении несовершеннолетней.

Как стало известно gazeta.spb.ru, об этом жительница Колпино сообщила полиции в воскресенье ночью, 6 сентября.

Она утверждала, что ее безработный брат совершил развратные действия в отношении ее 12-летней дочери.

Злоумышленника задержали. Пока правоохранители выясняют обстоятельства.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что обвиненного в надругательстве петербуржца проверят на детекторе лжи.

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