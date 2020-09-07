Неизвестные похитили миллион на стройке «Пулково групп» и отстреливались прораба

В Петербурге возбудили уголовное дело после нападения на стройку в Московском районе. Неизвестные похитили там миллион рублей и устроили стрельбу.

По данным gazeta.spb.ru, стрельбу местные жители услышали вечером 5 сентября. Они же увидели, как убегают несколько злоумышленников, которые отстреливаются от преследователей.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что пятеро неизвестных зашли в бытовку на стройплощадке ЖК «Звезды столиц». Там они избили прораба «Пулково Групп» и строителя, который находился рядом. После злоумышленники взяли сумму с миллионом рублей и скрылись.

Строители пытались остановить злоумышленников, но двое из них открыли стрельбу. Разбойники смогли добраться до Среднерогатской улицы, сели в иномарку и скрылись.

Накануне правоохранители обнаружили эту иномарку. В салоне машины нашли травматический пистолет.