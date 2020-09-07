Электромонтажник из Ленобласти пытался угнать самосвал

В Ленинградской области выясняют попытки похищения самосвала с территории карьера Сысоевское.
Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел в поселке Бородинское. Электромонтажник 1994 года рождения пытался похитить карьерный самосвал.
Уже буквально через 500 метров злоумышленника задержала охрана.
По факту возбуждено уголовное дело.
Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге прокуратура Выборгского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, которого подозревают в краже машин.