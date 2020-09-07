Прокуратура взялась за торгующий сигаретами у школы магазин на Васильевском

В Петербурге прокуратура возбудила дела об административном правонарушении после того, как в магазине у школы нашли сигареты.

Об этом сообщает прокуратура Петербурга. Уточняется, что магазин нашли на Среднем проспекте Васильевского острова. Оказалось, что на расстоянии менее ста метров от физико-математического лицея магазин продавал табачную продукцию и изделия.

По статье «Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями» возбуждены административные дела.

Материалы направили в Роспотребнадзор.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге больше чем в три раза выросли нелегальные поставки сигарет. С начала текущего года в Петербург ввезено 8 тысяч тонн контрабандного табака, что на 55% превышает прошлогодние показатели.