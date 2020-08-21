В Петербурге больше чем в три раза выросли нелегальные поставки сигарет

Дефицит легальных сигарет в период пандемии послужил толчком для расширения теневого сигаретного бизнеса в сфере производства и сбыта фальсификата. Фото: pixabay.com

Дефицит легальных сигарет в период пандемии послужил толчком для расширения теневого сигаретного бизнеса в сфере производства и сбыта фальсификата. Фото: pixabay.com

За три года доля нелегальной табачной продукции в Петербурге выросла на 4,2%, с начала текущего года в Петербург ввезено 8 тысяч тонн контрабандного табака, что на 55% превышает прошлогодние показатели.

Крупнейшие производители табачной продукции отмечают, что преимущество, к сожалению, часто остается на стороне нелегальных торговцев сигаретами, поскольку цена на них значительно ниже. Основными поставщиками контрабанды становятся Армения, Казахстан, Киргизия и Республика Беларусь, пишет «Мойка78«.

Отличить нелегальные сигареты легко: как правило, они стоят меньше 85 рублей за пачку, а на самой упаковке отсутствуют акцизные марки РФ, дата производства и максимальная цена при продаже в розницу. Отметим, что ежегодно контрабанда табака наносит федеральному бюджету ущерб в размере 100 млрд рублей, из которых 2,5 млрд приходится на долю Северной столицы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Купчино охранник украл 19 блоков сигарет, чтобы расплатиться с долгами.