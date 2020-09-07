Главврач петербургской больницы отделался предупреждением за игнорирование «коронавирусных» правил

Невский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности главного врача СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 94 Невского района» за нарушение карантинных мер.

Об этом стало известно сегодня, 7 сентября. Нарушения были обнаружены при проведении санитарно-эпидемиологического расследования причин возникновения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний и отравлений.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, инфекцию в медучреждении подхватили 5 сотрудников. Несмотря на это, в помещениях не проводились генуборка и проветривания.

Главврач признал вину. Суд назначил наказание в виде предупреждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд оштрафовал петербургскую клинику за игнорирование «коронавирусных» мер.