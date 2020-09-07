Теща сына Валерии оказалась банкротом с многомиллионными долгами

В семье певицы Валерии произошло неприятное открытие — мать жены младшего сына оказалась банкротом с огромными долгами.

Не так давно младший сын Валерии Арсений Шульгин женился на беременной Лиане Волковой. Мать девушки Вера Волкова, бизнесвумен и бывший депутат Мосгордумы оказалась не богатой тещей, а банкротом с многомиллионными долгами.

Как сообщает «МК.Ру», свадьба Шульгина и Лианы Волковой могла состояться по причине состоятельной семьи невесты. Поклонники молодых считает, что таким образом девушка могла проложить себе путь в «большое будущее».

По отчету финансового управляющего, размер включённых в реестр требований кредиторов Волковой составил более 104 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сильно похудевшая Валерия выглядит ровесницей своей падчерицы. На фото певица и девушка стоят около яблони, а в руках держат надкусанные плоды.