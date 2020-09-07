Понедельник в Петербурге начался с десятикилометровых пробок

Начало рабочей недели встречает жителей Северной столицы десятикилометровыми пробками. Загруженность на дорогах продолжается с раннего утра.

Так, сегодня, 7 сентября, на юге Петербурга на внешнем кольце КАД образовалась пробка длиной почти в 10 километров. По данным сервиса «Яндекс.Карты», движение на участке осложнили дорожные работы.

Также заторы наблюдаются на проспекте Народного Ополчения, где автомобильный пробки достигли трёх километров. Кроме того, автомобилистам приходиться «толкаться» на Ленинском проспекте от улицы Зины Портновой до ЗСД.

Пробка длиной в семь километров образовалась на внутреннем кольце КАД, включая Большой Обуховский мост, от Мурманского шоссе до виадука над железной дорогой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что воздух в городе на Неве сегодня прогреется до +19.