Стало известно, зачем лоси выходят на оживленные улицы Петербурга

В минувшие выходные жители Петербурга заметили в городе лося. Животное вышло на углу улиц Долгоозерной и Авиаконструкторов. Кандидат биологических наук Павел Глазков объяснил, зачем лоси выходят из леса на оживленные улицы города.

По словам специалиста, лоси идут в город по «делам сердечным». С конца августа и до октября у них начинается период гона — время продолжения рода.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» Глазков отметил, что в указанный период животные преодолевают огромные расстояния, за одну ночь они могут пройти по 70 километров в поисках самок. В темное время суток они выходят и в город, создавая опасность для жителей.

Специалист подчеркнул, что людям не стоит подходить к лосям, объясняя это тем, что во время гона животное агрессивно и может напасть. Лучше всего оставаться в машине, а пешеходам он советует спрятаться за преградой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге заметили лося, гуляющего по оживленной магистрали. Интернет-пользователи в комментариях оживленно дискутировали на тему того, как животное могло оказаться в столь людном месте.