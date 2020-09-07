КИО просит выделить еще более 1 млрд рублей из бюджета Петербурга

КИО просит выделить еще более 1 млрд рублей из бюджета Петербурга
В Петербурге прошли нулевые слушания по бюджету в городском ЗакСобрании.Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

Петербургский комитет имущественных отношений заявил о потребности в дополнительном бюджетном финансировании на 2021 год.

В ходе нулевых слушаний по бюджету в ЗакСобрании Петербурга городское ведомство озвучило дополнительную потребность в финансировании из бюджета на 2021 год. Чиновники запрашивают еще 1,049 млрд рублей. Из этой суммы почти 840 млн рублей планируется потратить на реализацию программы «Молодежи — доступное жилье».

Кроме того, комитет запросил дополнительные 170 млн рублей на проведение в 2021 году необходимых топогеодезических и кадастровых работ, а также на покрытие налога на добавленную стоимость при продаже городского имущества или предоставлении его в аренду, пояснили в КИО.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Смольный возьмет кредит на 15 миллиардов из-за дефицита бюджета.

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