Синоптики обещают дождливый вторник в Ленобласти

Во вторник в Ленобласти пройдут дожди. Фото: pixabay

Во вторник в Ленобласти пройдут дожди. Фото: pixabay

Вместе с небольшим похолоданием во вторник в Ленинградскую область придут кратковременные дожди. Об этом сообщает главное управление МЧС по 47 региону.

Согласно прогнозу синоптиков из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник, 8 сентября, жителей Ленобласти ждет дождливая погода и понижение атмосферного давления.

Юго-западный ветер, как прогнозирую специалисты, ночью подует со скоростью 2-7 метров в секунду, а днем порыы усилятся до 6-11 метров в секунду.

Грядущей ночью в регионе обещают до +7…+12 градусов, а с рассветом в Ленобласти станет теплее — столбики термометров покажут до +13…+18 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный синоптик Петербурга рассказал, когда ждать похолодание. Как специалист, в ближайшие пару дней погода будет хорошей и даже солнечной.