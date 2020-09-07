Во Франции мужчина хотел убить муху, но взорвал дом

Во Франции мужчина хотел убить муху, но взорвал дом
Муха стало причиной обрушения дома. Фото: https://pixabay.com/

В качестве орудия преступления он выбрал газовый баллон.

82-летний француз, пытаясь убить муху, случайно взорвал дом. Об этом пишет Sud Ouest. Житель коммуны Паркуль-Шено в департаменте Дордонь воспользовался электрической мухоловкой, не зная о неисправности газового баллона. В результате искра от прибора спровоцировала взрыв. Мужчина получил несерьезный ожог руки, а потолок его дома обрушился. Теперь здание непригодно для проживания, каковы планы пенсионера – непонятно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Васильевском острове из-за угрозы взрыва эвакуировали школу. В этот момент там проходили уроки. Эвакуировать из здания пришлось 285 человек.

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