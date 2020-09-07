На Выборгской массовая авария, движение затрудненно

Сейчас пробки уже нет. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Сейчас пробки уже нет. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Сразу четыре автомобиля столкнулись на набережной.

На Выборгской набережной в Санкт-Петербурге произошла массовая авария сегодня, 7 сентября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На участке дороги столкнулись четыре машины. Непонятно, как именно все произошло, это предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. На место уже прибыли медики. Тем временем автомобилисты жалуются на затрудненное движение.

Пока не удалось выяснить, есть ли пострадавшие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мальчик попал под колеса Volkswagen на Курляндской. Предварительно, за рулем автомобиля Volkswagen Golf находилась 23-летняя девушка. По всей видимости, мальчик выбежал на дорогу вне зоны пешеходного перехода, что и привело к ДТП.