В Москве из-за коронавируса скончались 16 человек

Всего инфекция унесла жизни почти пяти тысяч жителей столицы.

Сегодня, 7 сентября, в Москве скончались 16 человек, у которых были положительные результаты тестов на коронавирус, а также стоял диагноз «пневмония». Об этом сообщили в оперативном штабе. Накануне погибли 14 пациентов. Таким образом, количество жертв инфекции в столице увеличилось до 4921.

Напоминаем, что на данный момент в России зарегистрировано более 1 миллиона случаев заражения коронавирус. Выздороветь смогли 843 тысячи человек, летальных исходов – 17 871.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты нашли средство от заражения коронавирусом. Нанотела эффективно справляются с блокировкой проникновения коронавируса в клетки.