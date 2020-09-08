В Пулково во вторник нет отмененных рейсов, два задержали

В петербургском аэропорту Пулково нет сегодня ни одного отмененного рейса. Вылет двух самолетов задержали.

Об этом сообщается на онлайн-табло воздушной гавани. Так, во вторник, 8 сентября, задержаны оказались рейсы в Сочи и Анталью авиакомпании «Уральские авиалинии». Самолет в Сочи должен был вылететь из города на Неве в 6:00, самолет в Анталью — часом позднее.

Причины, по которым вылет самолетов задержали, не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестные похитили миллион на стройке «Пулково групп» и отстреливались прораба. Очевидцы увидели, как убегают несколько злоумышленников, которые отстреливаются от преследователей.