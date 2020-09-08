Пес Цербер искал бомбу в «Охта Молле»

Торговый центр «Охта Молл» в Красногвардейском районе Петербурга пришлось эвакуировать после сообщения о бомбе.

По данным gazeta.spb.ru, сообщение о заминировании правоохранители получили накануне, 7 сентября. В службу «112» позвонил неизвестный и заявил, что на первом этаже у гипермаркета «Лента» якобы заложили бомбу.

Эвакуировать из комплекса пришлось более 600 человек. Взрывчатку искали вместе с псом по кличке Цербер. Ничего опасного в ТЦ в результате не нашли.

Сейчас полиция ищет злоумышленника.