Петербург примет предолимпийский чемпионат России по фигурному катанию 2022 года

Санкт-Петербург будет принимать чемпионат России по фигурному катанию. После него российские спортсмены отправятся на Олимпийские игры.

Как сообщает Nevasport, об этом сообщил президент Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Сергей Чопозов. Он уточнил, что старт чемпионата запланирован на декабрь 2022 года.

Чопозов также добавил, что берет организацию чемпионата под личную ответственность.

Где конкретно будут проходить соревнования, пока не уточняется. В качестве места проведения будут рассматривать площадку «Юбилейного» или «Ледового дворца».

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в 2022-м году Петербург также примет финал Лиги чемпионов. УЕФА доверил его провести оргкомитету Евро-2020. Матч запланирован на май 2022 года.