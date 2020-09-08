Минтруд предложил освободить россиян от работы 31 декабря

Минтруд предложил освободить россиян от работы 31 декабря
Нововведение позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни. Фото: pixabay

Последний день следующего года могут сделать нерабочим. С соответствующим предложением выступил Минтруд.

Так, ведомство предложило сделать выходным 31 декабря в 2021 году, когда этот день выпадает на пятницу. Для этого выходные 2 и 3 января, которые совпадают с нерабочими праздничными днями, перенесут на 5 ноября и 31 декабря соответственно.

Обновленный график дней отдыха составлен с учетом интересов организаций и различных категорий граждан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Первый канал» занял первое место в рейтингах в Новый год. За весь день его аудитория превышала в среднем 2,8 млн жителей городов-миллионников. Второе место досталось телеканалу «Россия 1». В прошлом году «Первый канал» также взял первенство, обойдя «Россию 1».

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31 декабря выходной минтруд


 

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