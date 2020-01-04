«Первый канал» занял первое место в рейтингах в Новый год

&#171;Первый канал&#187; занял первое место в рейтингах в Новый год
Кадр из фильма "Кавказская пленница".

Наибольшее количество зрителей в новогоднюю ночь собрал «Первый канал». За весь день его аудитория превышала в среднем 2,8 млн жителей городов-миллионников. Второе место досталось телеканалу «Россия 1».

Как сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope, рейтинг «Первого канала» в новогоднюю ночь составил более 4%, а доля аудитории — 17,2%. Показатели «России 1» несколько ниже — его смотрели 2,7 млн человек, рейтинг составил 3,8% и доля аудитории — 16,38%.

В прошлом году «Первый канал» также взял первенство, обойдя «Россию 1», а два года назал лидировал флагманский канал ВГТРК.

Днем 31 декабря «Первый канал» крутил отечественные мелодрамы «Москва слезам не верит» и «Служебный роман», а ближе к вечеру показал «Кавказскую пленницу» и «Иван Васильевич меняет профессию».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Пригожин рассказал о тонкостях «закулисья» новогодних передач.

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