Антитела вырабатываются не у всех заболевших COVID-19

Антитела вырабатываются не у всех заболевших COVID-19
Больше миллиона россиян заразились новым коронавирусом. Фото: GazetaSPb / Николай Овсянников

Не у всех пациентов, которые переболели новой коронавирусной инфекцией, вырабатываются антитела.

Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказал научный сотрудник Университета Тампере и НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Антон Барчук.

По словам специалиста, у некоторых переболевших коронавирусом пациентом антитела могут не вырабатываться, поскольку у человеческого организма есть разные способы иммунной защиты.

Так, может быть дан клеточный ответ вирусу, гуморальный ответ и другие. В результате у некоторых пациентов врачи не обнаружена антитела. Кроме того, Барчук отметил, что не все тесты на антитела совершенны.

Ранее gazeta.spb.ru писала о регионах России, у жителей которых выработался иммунитет к новой коронавирусной инфекции. Иммунитет сформировался более чем у 20% жителей семи регионов.

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