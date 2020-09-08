Новые спорткомплексы с ледовыми аренами построят в Мурино и Тосно

В Ленинградской области для жителей Мурино и Тосно построят новые спортивные комплексы, в которых будут ледовые арены и тренажерные залы. Объекты будут готовы к 2023 году.

Об этом сообщил губернатор 47 региона Александр Дрозденко. Строительство спорткомплексов пройдет в рамках государственно-частного партнерства. Проекты ГЧП для строительства комплексов в Мурино и Тосно уже согласованы. Для реализации проектов поданы частные концессионные инициативы от ООО «Аврора» (Управляющая компания ОранжФитнес/СитиФитнес).

Как пояснил Дрозденко, Ленобласть, со своей стороны, выделяет землю, а инвестор берет на себя задачи по созданию проектов, строительству и эксплуатации.

Спорткомплекс в Тосно, площадь которого составит 7,5 тыс. кв.м., будет включать площадку для дзюдо и борьбы, два физкультурных зала, медкабинет и другие помещения. В проект инвестируют 746 млн рублей.

Что касается спорткомплекса в Мурино, то его площадь составит почти 15 тыс. кв.м. Там построят две ледовые арены, бассейн для взрослых, спортивный зал для дзюдо и борьбы, физкультурные залы, медкабинет, конференц-зал и другие помещения. В этот проект инвестируют 1,6 млрд рублей.

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