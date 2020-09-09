Путин хотел бы провести очную пресс-конференцию

Путин хотел бы провести очную пресс-конференцию
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Встреча с журналистами может пройти в преддверии Нового года.

Президент России Владимир Путин рассчитывает на то, что ежегодная пресс-конференция по итогам 2020 года состоится в очном режиме. Ожидается, что она пройдет во второй половине месяца, пока что непонятно, какого именно числа. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он также добавил, что любые корректировки во время пандемии коронавируса не исключены. Пока что сложно планировать что-либо.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков заявил, что прямая линия с Путиным в 2020 году не состоится. Он отметил, что из-за пандемии коронавирусной инфекции президент РФ Владимир Путин и так весьма часто обращается к россиянам, поэтому традиционный формат прямой линии в этом году был бы излишним

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