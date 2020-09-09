Песков заявил, что прямая линия с Путиным в 2020 году не состоится

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что «Прямая линия с Владимиром Путиным» в текущем году проводиться не будет, однако существует вероятность, что президент сможет пообщаться с жителями страны во время большой пресс-конференции в декабре.

Песков отметил, что из-за пандемии коронавирусной инфекции президент РФ Владимир Путин и так весьма часто обращается к россиянам, поэтому традиционный формат прямой линии в этом году был бы излишним. Несмотря на это, Путин постарается пообщаться с жителями страны по интересующим их вопросам на декабрьской пресс-конференции, посвященной итогам года. Для этого в мероприятие постараются внести элементы прямой линии. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин рассказал, как пандемия Covid-19 повлияла на жизнь россиян. По мнению главы государства, кардинальных изменений в жизни граждане России не почувствовали.