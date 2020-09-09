Экс-чиновнику Смольного и замминистра энергетики предъявили обвинение

Экс-чиновнику Смольного и замминистра энергетики предъявили обвинение
Заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов. Фото: minenergo.gov.ru

Заместителю министра энергетики России Анатолию Тихонову, который также работал в Смольном, предъявили обвинение в хищении бюджетных денег. Речь идет о сумме в 600 миллионов рублей.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Следователи установили причастность Тихонова к хищению не менее 603 миллионов рублей. К этому, по версии следствия, также могут быть причастны его советник Роман Рыжков, вице-президент АО «Ланит» Владимир Макаров и Виктор Серебряков.

«Ныне Тихонов занимает должность заместителя министра энергетики Российской Федерации. При этом он попытался скрыться, применяя различные способы конспирации», — заметили в СК.

Тихонову, Макарову, Серебрякову и Рыжкову предъявлены обвинения по делу о мошенничестве.

Следователи планируют ходатайствовать об их заключении под стражу.

Анатолий Тихонов работал с 1999 по 2003 год зампредседателя комитета финансов Петербурга.

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