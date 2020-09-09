В Смольном не собираются проверять грант «Деловому Петербургу»

Комитет по печати в Петербурге не намерен дополнительно проверять выдачу гранта изданию «Деловой Петербург». Ранее в СМИ появилась информация о том, что у владельца группы ЕСН, которая закрыла сделку по покупке издания, есть иностранный паспорт.

Как пишет «Мойка78», владелец группы ЕСН Григорий Березкин и его супруга получили «золотце паспорта» на Кипре. Сделка по покупке «Делового Петербурга» была закрыта в 2017-м году.

Сейчас это издание принадлежит компании «Равада», 81% которой находится в руках тезки жены Березкина. В этом году «Деловой Петербург» получил от правительства Петербурга грант на 2,5 млн рублей.

Глава комитета по печати Владимир Рябовол при этом заявил, что заявка издания соответствовала всем требованиям.

«Общество не являлось на момент подачи заявки иностранным юридическим лицом и не является таковым в настоящее время», — заметил он и добавил, что подобные вопросы находятся в компетенции Роскомнадзора.