У петербургских ВУЗов появятся свои QR–коды

У петербургских ВУЗов появятся свои QR–коды
ВУЗы получат собственные QR-коды. Фото: pixabay

Петербургским вузам присвоят QR–коды, которые будут подтверждать их соответствие стандартам эпидемиологической безопасности.

Об этом стало известно в среду, 9 сентября. Получение QR–кода позволит сделать данную информацию общедоступной и открытой.

В ходе онлайн-совещания в Комитете по науке и высшей школе его председатель Андрей Максимов отметил, что при соблюдении норм безопасности стоит учитывать количество прибывших иногородних студентов, которых только среди первокурсников в текущем году в вузах города обучаются более 300 тыс.

Также на совещании обсуждались обсервация и проведение прививок учащимся в рамках программы вакцинации от гриппа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге продолжает расти заболеваемость коронавирусной инфекцией нового типа. В городе выявлено 218 новых случаев коронавирусной инфекции.

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