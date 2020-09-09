В Ленинградском зоопарке начали принимать мох, рябину, дубовые листья и грибы

В Ленинградском зоопарке стартовала ежегодная социальная акция «Дары осени».

В ее рамках можно принести питомцам еловые шишки, красную и черноплодную рябину, бруснику, клюкву и облепиху. Также принимают морковь, тыкву, кабачки и картофель, любые съедобные грибы.

Как сообщает пресс-служба учреждения, в зоопарке с благодарностью также примут свежие или сушеные ветви и листья малины, дуба, листья земляники и клубники. Для обитателей полярных широт пригодится мох.

Оставить угощения можно на административном входе зоопарка в любое время, предварительное согласование не требуется. Сотрудники также отметили, что принимаются только свежие продукты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленинградский зоопарк изменил режим работы. Посетители смогут приходить в зоопарк отныне каждый день с 10:00 до 19:00. Немаловажным является и тот момент, что кассы будут закрываться на час раньше — в 18:00.