Самбурская смутила поклонников странными татуировками

Настасья Самбурская решила ответить на самые часто задаваемые вопросы. Среди прочих вопросов подписчики поинтересовались количеством татуировок звезды.

Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте. Актриса отметила, что за свою жизнь девять раз обращалась к татуировщикам. Некоторые из пользователей предположили, что каждое изображение на теле кумира связано с неким событием.

В опровержение этому Самбурская показала максимально недвусмысленные татуировки, указывающие на несостоятельность теории поклонников о глубоком смысле. Так, она продемонстрировала два рисунка, один из которых показывает на родинку, а второй является надписью «это пятка», сделанным, собственно, на пятке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, Самбурская объявила о съемках в продолжении сериала «Универ». Актриса призналась, что больше не может скрывать эту новость.