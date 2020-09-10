Петербург накрыло ливнем: дорожников перевели на особый режим работы

Петербург накрыло ливнем: дорожников перевели на особый режим работы
Ливень в Петербурге. Фото: Gazeta.spb.ru

Прогнозы синоптиков все же сбылись: в четверг, 10 сентября, как и обещали, Петербург накрыло мощным ливнем.

По данным сервиса «Яндекс.Погода» — льет в Выборгском и Приморском районах. Ливнем накрыло также Калининский, Курортный, Московский, Красносельский, Петродворцовый и Центральный районы. Ливень не обошел стороной также Васильевский остров и Петроградскую сторону.

В комитете по благоустройству, между тем, еще накануне заявляли об «особом режиме работы» из-за погоды. Кроме ливня погоду сегодня может испортить и сильный ветер до 20 м/с. Не успокоится стихия и к ночи – порывы могут достигать 23 м/с.

Отмечается, что в режим полной готовности перешли специалисты дорожных предприятий. Среди сотрудников садово-паркового хозяйства формируются аварийные бригады.

Об упавших деревьях и подтоплениях просят сообщать по телефону 314-60-13.

Как писала gazeta.spb.ru, ранее о непогоде петербуржцев предупреждало региональное управление МЧС.

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