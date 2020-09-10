Ветер гонит волны: в Петербурге из-за шторма закрыли дамбу

В Петербурге закрыли дамбу. Створы привели в движение из-за штормового ветра.
Об этом в четверг, 10 сентября, сообщает дирекция комплекса защитных сооружений. Уточняется, что решение было принято из-за угрозы повышения уровня воды в дельте Невы до критических значений.
Створы дамбы начали приводить в движение на закрытие в 11:20.
Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Петербург днем накрыло мощным ливнем, как и обещали синоптики. Полило Выборгский, Приморский, Калининский и Курортный районы. Лило также в Петродворцовом, Кировском и Красносельском районах, а также в центре Северной столицы.
Дорожные предприятия, как заявили в комитете по благоустройству, перешли на особый режим работы. Аварийные бригады формируются и в садово-парковых хозяйствах.
Об упавших деревьях и подтоплениях просят сообщать по телефону 314-60-13.