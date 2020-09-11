Президент Сербии рассказал об извинениях Путина за неуместную шутку Захаровой

Сербский лидер Александр Вучич принял извинения от президента России Владимира Путина и главы МИДа Сергея Лаврова.

В четверг, 10 сентября, в эфире национального телевидения Вучич рассказал о телефонном звонке Путина. Он отметил, что до этого случая не было ни одного раза, когда глава РФ приносил бы свои извинения. В этот же раз их принес и глава МИДа Сергей Лавров. Президент Сербии уточнил, что между странами прекрасные отношения и он не держит ни на кого зла за неудачный пост в социальной сети.

Напомним, недопонимание произошло из-за поста Марии Захаровой в Facebook. Представитель МИДа решила своеобразно прокомментировать переговоры Вучича с президентом США Дональдом Трампа, опубликовав в своем личном профиле их совместную фотографию. На снимке сербский лидер сидит на стуле напротив стола Трампа. Его Захарова сопроводила кадром из фильма «Основной инстинкт» (момент, где главная героиня перекидывает ногу на ногу) и шуточной подписью. Позднее Вучич отреагировал на пост и высказал свое возмущение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Захарова принесла извинения из-за неудачного шуточного поста о переговорах Вучича и Трампа.