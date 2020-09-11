В России за сутки выявили максимальный с июля прирост инфицированных Covid-19

В России продолжают обновлять данные о числе инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки на территории страны выявили 5 504 человека с Covid-19.

Об этом стало известно сегодня, 11 сентября. Как сообщили в оперативном штабе про контролю за распространением новой болезни, в общей сложности с начала ведения официальной статистики Covid -19 выявлен уже у 1 051 874 граждан.

За последние 24 часа из больниц выписано 5 734 выздоровевших пациента, 102 человека не смогли справиться с болезнью. Таким образом, с начала пандемии побороть инфекцию смогли 868 107 россиян, а 18 365 стали жертвами вируса.

По состоянию на 11 сентября заболевшими в России официально числятся 165 402 гражданина. За сутки это число уменьшилось на 332 человека.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус Covid -19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки скончались 17 человек с коронавирусом.