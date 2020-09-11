В Петербурге за сутки скончались 17 человек с коронавирусом

В Петербурге ежедневно обновляются данные о числе умерших от Covid-19. За последние сутки коронавирус унес жизни еще 17 человек.

Об этом стало известно в пятницу, 11 сентября. Как сообщили на сайте «Стопкоронавирус.рф», в общей сложности на территории России выявили 5 504 заболевших в 85 регионах. 22,5% не заметили клинических проявлений болезни.

В Северной столице за указанный период выздоровели 105 человек, в России – 5734.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки зафиксировано 216 новых случаев коронавируса.