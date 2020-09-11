В Петербурге зафиксировано 216 новых случаев коронавируса

В Петербурге зафиксировано 216 новых случаев коронавируса
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Сегодня, 11 сентября, оперативный штаб предоставил новые статистические данные по эпидемиологической обстановке в городе на Неве.

За прошедшие сутки болезнь выявили у 216 человек. Количество выявленных случаев до сих пор продолжает превышать несколько сотен. Однако стоит отметить и положительную часть статистики — выздоровело еще 105 человек.

Также, зафиксировано 17 новых смертельных случаев.

За все время эпидемии COVID-19 диагностировали у 38867 человек. Поборол болезнь и выздоровел 26881 пациент. Не справились с тяжелым течением заболевания, а также возникшими осложнениями и умерли 2607 петербуржцев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что всем петербуржцам, даже переболевшим коронавирусом, советуют носить маски. Продолжать солюдать меры предосторожности чрезвычайно важно, особенно в период сезонной заболеваемости ОРВИ.

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