Психолог Галина Гусева рассказала Gazeta.SPb.ru, как помочь ребенку адаптироваться ко второй смене в школе

Работа над распорядком дня и сохранение привычных ритуалов: Gazeta.SPb.ru пообщалась с психологом Галиной Гусевой и собрала рекомендации, как помочь школьнику перейти на новый, смещенный, график занятий.

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Любые жизненные перемены могут обернуться для детей стрессом, подчеркивает психолог Галина Гусева. Ведь они привыкают к тому, что их школьные уроки и внешкольные занятия, досуг или медицинские процедуры приходятся на утро или, наоборот, вечер. Логично, что и взрослые подчиняются определенному режиму рабочего времени. Однако именно на их плечи ложится забота о душевном спокойствии самых маленьких членов семьи.

«Семья — это единый организм, поэтому изменение, скажем, в одном поле будет рождать возмущение в другом», — говорит Галина Гусева.

Памятуя о том, что одни дети (собственно, как и взрослые) бодры и активны утром, а другие — вечером, для начала, советует психолог, стоит поработать над распорядком дня: какие-то активности передвинуть на другое время, остальные — оставить там, где они есть.

«Режим ребенка не должен претерпевать глобальных изменений. Если он отходил ко сну в 21:30, то лучше, чтобы он продолжал делать это в то же время, вне зависимости от того, что у него теоретически появляется лишний час, чтобы поспать. Если у ребенка есть утренняя гимнастика или другие ритуалы, их тоже лучше оставить», — считает Галина.

Возможно, придется изменить или даже разделить время для выполнения домашнего задания. Чтобы сделать это правильно, нужно выяснить, какие школьные дисциплины даются ребенку легче утром, а какие — вечером. Кому-то, например, проще не откладывать на потом сочинение по русскому языку. То же самое следует проделать с кружками и секциями и посещать, например, занятия по художественной гимнастике перед школой, а репетитора по английскому языку — после нее. Если, конечно, получится.

Еще один вариант — перейти на домашнее обучение. Но это скорее крайняя мера, если ребенку будет совсем тяжело адаптироваться к новому расписанию. Главное, чего, по мнению психолога Галины Гусевой, не следует делать, — это игнорировать призывы детей о помощи, которые могут быть невербальными, например, уставший или изможденный вид. Побольше общайтесь и решайте проблемы сообща, говорит специалист.

Напомним, что из-за опасности распространения Covid-19 петербургские школы, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, перешли на новый режим работы со смещенным графиком — дети приходят на уроки в разное время. Ранее Gazeta.SPb.ru рассказывала об особенностях такого формата обучения.