Смещенное расписание школьных уроков: в чем его главные особенности

Возможность следовать противоэпидемическим рекомендациям, снижение нагрузки на детей, упор на организацию учебного процесса: Gazeta.SPb.ru рассказывает о том, какие возможности для учителей и учеников предоставляет вторая смена занятий в школах.

Из-за пандемии коронавируса петербургские школы вынужденно перешли на новый формат обучения, скорректировав расписание уроков — дети начали учиться в разное время. Однако в данном случае, говорит преподаватель истории, права и обществознания, победитель конкурса «Учитель года России — 2017» Илья Демаков, речь о второй смене не идет, ведь по качеству наполнения учебного графика она в корне отличается от первой.

«Это когда в целом вся академическая активность полностью переносится во вторую половину дня. Сейчас такого очевидно не происходит. Мы сейчас немножко в другой ситуации. Мы распределяем учебную нагрузку чуть более широко, а в целом это все равно формат первой смены», — пояснил он.

У такого способа распределения учебного времени есть свои преимущества, считает Илья Демаков. В первую очередь эта мера помогает адаптироваться к новым эпидемиологическим реалиям, хотя и является неким стрессовым фактором для всех участников процесса: школьников, учителей, родителей. А также способствует снижению нагрузки на детей.

«У нас есть традиционная проблема — высокая нагрузка на ребенка в школе. И вот ее распределение по времени помогает оптимизировать этот вопрос [избыточной нагрузки]. В этом смысле это очень хорошая мера, особенно для старшеклассников, которым нужно время для того, чтобы фокуссироваться на профильных дисциплинах», — отметил Илья Демаков.

Считается, что разным людям проще или, наоборот, сложнее заниматься умственной деятельностью в то или иное время суток. Илья Демаков не отрицает наличия объективных условий, связанных как с физиологическими, так и возрастными особенностями людей, однако не видит оснований полагать, что, например, вечером дети занимаются хуже, чем если бы они делали это утром. По его словам, утреннее и вечернее время всегда заняты учебными активностями, просто осуществляются они в разной форме.

«Физическая или биологическая активность ребенка специфична. Да, конечно, утреннее время лучше подходит для учебных занятий, чем обеденное или вечернее. Но мы же хорошо понимаем, что ритм обычного школьника до пандемии, во время и сейчас предполагает, что вечер все равно занят учебой — в виде дополнительного образования или домашних работ», — пояснил Илья Демаков.

В то же время Учитель года в России 2017 года признается: сдвиг в школьном расписании заставляет его сильнее фокусироваться и на организации, и на содержании учебного процесса.

«Это, конечно, стрессовый фактор. И хорошо бы либо привыкнуть к этому, как к некой новой реальности, технологизировать ее и не обращать внимание, либо вернуться к традиционной форме занятий, как это было до пандемии и всегда», — заключил Илья Демаков.

Ранее Gazeta.SPb.ru рассказывала о преимуществах, которые может дать обучение во вторую смену в школе.