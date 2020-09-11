«Жуткий казус»: Татьяна Лазарева рассказала о задержании на границе с Испанией

Актриса и телеведущая Татьяна Лазарева рассказала, как ее задержали во время пересечения границы Франции с Испанией.

Лазарева написала в своем Instagram, что поехала в Испанию на машине и на границе чувствовала себя расслабленно, поскольку ее прошлые поездки прошли без приключений.

Уже на границе ее попросили показать документы и в тот момент она поняла, что перепутала паспорта. Она случайно взяла с собой паспорт, в котором нет визы, а тот, который был ей нужен, она забыла дома. Она рассказывает, что пограничники «онемели от ужаса» и ушли куда-то с ее паспортом. Один из них остался с Татьяной и пояснил, что по закону у нее должны были забрать машину, а саму актрису посадить в тюрьму, а после экстрадировать в Россию.

«Он как-то и сам особо не верил в свои слова, по-моему, явно с ним такое было впервые — русская тетка без визы, в лесу, на границе двух нерусских государств», — поделилась телеведущая.

В итоге Лазарева решила позвонить своей знакомой, которая смогла доступно объяснить ситуацию пограничникам. Это помогло — сотрудники отдали ей паспорт, и она спокойно пересекла границу.

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