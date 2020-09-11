Эксперт предрек наступление глобальной нищеты из-за коронавируса

Он сравнил происходящее с Великой депрессией в 1930-х годах.

Представитель ООН Оливье де Шуттер рассказал, что 176 миллионов человек по всему миру могут оказаться за чертой бедности из-за пандемии коронавируса. Такой экономический кризис наблюдался разве что во время Великой депрессии в 1930-х годах. Об этом пишет РИА Новости.

Эксперт добавил, что власти многих стран поддерживают население, но краткосрочных мер недостаточно.

«Еще 176 миллионов человек могут впасть в нищету, если использовать базовый уровень бедности в 3,2 доллара США в день. Это эквивалентно увеличению уровня бедности на 2,3 процента по сравнению со сценарием «без COVID-19»,

— заявил он.

Шуттер убежден, что власти должны придумать, как быть в сложившейся ситуации.

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