В Белоруссии арестовали адвоката лидера оппозиции Марии Колесниковой

Его обвиняют в призыве к действиям, направленным в ущерб национальной безопасности и обороноспособности.

Сегодня, 11 сентября, стало известно об аресте Ильи Салея, который является адвокатом лидера белорусской оппозиции Марии Колесниковой. Об этом пишет «Интерфакс».

Следствие приняло решение о содержании мужчины под стражей, до этого он считается просто задержанным. Обвинение Салею должны предъявить в течение 10 дней, до 19 сентября. Напоминаем, что ему инкриминируют статью 361 («Призывы к действиям, направленным в ущерб национальной безопасности и обороноспособности») Уголовного кодекса Белоруссии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что белорусскую оппозиционерку Колесникову поместили в СИЗО в Минске. Вполне вероятно, что такое решение правоохранителей связано с возбуждением уголовного дела по факту создания Координационного совета.