В Москве из-за коронавируса скончались 12 человек

Таким образом, с начала пандемии инфекция унесла жизни почти пяти тысяч москвичей.

В Москве за последние сутки скончались 12 пациентов, у которых были положительные результаты тестов на коронавирус, а также стоял диагноз «пневмония». Об этом сообщили в оперативном штабе 11 сентября.

С начала пандемии коронавируса в столице из-за инфекции умерли 4968 человек. До этого сообщалось о девяти умерших. Напоминаем, что в России зарегистрировано около 1,05 миллионов случаев заражения коронавирусом. Выздороветь смогло большинство, летальных исходов – 18 365.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мясников считает, что нужно радоваться росту случаев заражения коронавирусом. Он объяснил, на чем основывается его мнение.