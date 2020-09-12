В Пулково в субботу нет отмененных и задержанных рейсов

В Пулково в субботу нет отмененных и задержанных рейсов
Об изменениях в расписании свидетельствует онлайн-табло Пулково. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

Сегодня в небо над Северной столицей поднимутся все запланированные рейсы, также обойдется без задержек.

Об этом стало известно сегодня, 12 сентября. Согласно данным онлайн-табло на сайте Пулково, в субботу не отменено ни одного рейса.

Все воздушные судна вылетят согласно расписанию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково сотрудники Россельхознадзора проверили здоровье десяти песчанок и пяти дегу, которые отправлялись в Карелию. Сотрудники не выявили каких-либо нарушений в ходе контроля и отправили животных в дальнейший путь.

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