В Пулково в субботу нет отмененных и задержанных рейсов

Сегодня в небо над Северной столицей поднимутся все запланированные рейсы, также обойдется без задержек.

Об этом стало известно сегодня, 12 сентября. Согласно данным онлайн-табло на сайте Пулково, в субботу не отменено ни одного рейса.

Все воздушные судна вылетят согласно расписанию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково сотрудники Россельхознадзора проверили здоровье десяти песчанок и пяти дегу, которые отправлялись в Карелию. Сотрудники не выявили каких-либо нарушений в ходе контроля и отправили животных в дальнейший путь.