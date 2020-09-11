Ветеринары отпустили грызунов из Пулково в Карелию

В Пулково сотрудники Россельхознадзора проверили здоровье десяти песчанок и пяти дегу, которые отправлялись в Карелию.

Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. Ветеринарный контроль грызунов проводился в грузовом терминале аэропорта Пулково. Грызуны, прибывшие в Пулково из Краснодарского края, летели через Петербург в адрес индивидуального предпринимателя из Карелии.

Сообщается, что сотрудники ведомства не выявили каких-либо нарушений в ходе контроля и отправили животных в дальнейший путь.

Песчанка это мелкий грызун, напоминающий крысу. Его длина едва достигает 20 сантиметров, а вес обычно до 230 г. Они обитают в пустынях и степях в Азии и Африке.

Дегу, которую также называют кустарниковой белкой, обитает в странах Латинской Америки. Эти грызуны, вес которых достигает 300 г, а длина тела — 22 см, живут на заросших кустарником территориях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ветеринары проверили здоровье редких котов в Пулково.