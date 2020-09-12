В Петербурге полиция начала массово задерживать уличных музыкантов

В Северной столице с начала сентября начали массово задерживать уличных музыкантов.

Так, за десять дней сотрудники МВД успели задержать как минимум 20 «бродячих артистов». У большей части музыкантов конфисковали имущество.

Как сообщило «Агентство бизнес новостей», задержания происходили у станций метро «Владимирская», «Василеостровская», «Невский проспект», «Сенная площадь», а также у Спаса на Крови.

Стражи порядка составляют против музыкантов протоколы о самоуправстве и самовольном занятии земельного участка. Правоохранители объяснили свои действия многочисленными жалобами от горожан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что благотворительная организация «Ночлежка», которая помогает бездомным людям, запускала акцию по сбору питьевой воды. Как отметили организаторы сбора, у людей, не имеющих своего крова, не всегда есть возможность найти чистую питьевую воду. Это приводит к тому, что многие утоляют жажду водой из городских водоемов.